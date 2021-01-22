«Холостяк-11» и «МастерШеф. Профессионалы-3», новые сезоны реалити «Супермама», «Хата на тата» и «Слепая», линейка социальных проектов «Детектор лжи», «Тайны ДНК», «Один за всех» и целый ряд сериальных премьер украинского производства и два новых проекта с участием звезд. Телеканал СТБ объявляет о старте весеннего телевизионного сезона. Готовьтесь погрузиться в мир, где торжествует любовь, справедливость, где ежедневно случаются захватывающие истории и исполняются самые заветные желания. Мир, в котором «Можливо все»!

ПРОЕКТЫ ВЕСНЫ на СТБ

С 1 февраля в слоте 19:00 стартует линейка социальных проектов СТБ, которые помогают своим героям узнать правду и добиться справедливости: «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым, «Тайны ДНК» с Татьяной Высоцкой и «Один за всех» с его новым ведущим – практикующим адвокатом Сергеем Костырой.

«Детектор лжи». Психологический проект, который триумфально вернулся в эфир СТБ прошлой осенью, снова помогает пройти сложное испытание полиграфом и раскрыть правду родным и друзьям героев выпусков. Среди участников первых выпусков – бывший житель Конго, который расскажет, как выживает в Украине.

С 1 февраля по понедельникам в 19:00.

«Тайны ДНК». Это будет уже третий сезон успешного проекта собственной разработки СТБ. Для героев программы тест ДНК становится последней надеждой узнать правду о своей семье, но всегда ли они готовы принять результат теста? Истории первых выпусков: 32-летняя Наталья желает опровергнуть обвинение в измене и доказать бывшему мужу, что он – биологический отец их сына; 24-летняя Диана ищет сестру, которую мама при рождении оставила в роддоме.

Со 2 февраля по вторникам в 19:00.

«Один за всех». Герои одного из первых выпусков, Александра и Марк, ищут родителей, которые 20 лет назад оставили их в интернате совсем младенцами. Команда «Один за всех» объехала полстраны, проверила десятки адресов и опросила сотни людей, чтобы брат и сестра узнали правду о своем рождении. Также журналисты проекта смогли распутать семейный конфликт, который длился не один год: 14-летняя Диана стала жертвой изнасилования. Виновник – муж ее старшей сестры. Развязка этой истории произойдет прямо в студии «Один за всех» на глазах у телезрителей.

С 3 февраля по средам в 19:00 и воскресеньям в 20:00.

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6 февраля в эфире СТБ состоится премьера третьего сезона знаменитого проекта «МастерШеф. Профессионалы». За звание сильнейшего будут бороться шефы успешных и известных ресторанов. Учитывая их высокий уровень мастерства, судьи подготовили конкурсы, справиться с которыми могут только истинные шефы: например, готовить из льда или сделать неземные презентации для инопланетян. А двадцатке сильнейших шефов придётся готовить в условиях абсолютного рационального потребления, когда все ресурсы будут на вес золота.

Судьи проекта: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

С 6 февраля по субботам в 19:00.

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5 марта в эфире СТБ выйдет самая ожидаемая романтическая премьера весны – «Холостяк». Искать любовь будет 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Это будет один из тех Холостяков, который нарушает правила проекта и вносит в них свои коррективы по зову сердца! Михаил занимается спортом, любит экстрим, горы, яркую стильную одежду и котов. Он привык идти только вперед и никогда не опускает руки перед трудностями. У него есть все, кроме самого главного – настоящей любви. «Я готов поспорить с кем угодно, что именно здесь я встречу ту девушку, которая станет для меня родным человеком и с которой я смогу связать свою дальнейшую жизнь», – уверен Холостяк.

Ведущий – Григорий Решетник.

С 5 марта по пятницам в 19:00.

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В марте стартует третий сезон важного семейного реалити «Супермама» с Дмитрием Карпачевым (по будням в 18:00), в котором мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей соревнуются за звание лучшей, и премьерные выпуски комедийного реалити «Хата на тата», которое уже 10 лет перевоспитывает ленивых и безответственных пап. Также в весеннем сезоне СТБ продолжит премьерные выпуски проекта, основанного на реальных историях – «Слепая» (по пятницам), передачи «Невероятная правда о звездах» с Надеждой Матвеевой и Григорием Решетником (по субботам в 9:30) и развлекательного кулинарного шоу «Званый ужин» (по субботам).

Также на весну СТБ готовит еще два новых проекта с участием звезд. Все подробности о формате и даты премьер телеканал сообщит позднее.

Информационно-аналитическая программа СТБ «Вікна-новини» традиционно будет выходить по будням в 14:30, 17:30 и 22:00.

Ведущие — Татьяна Высоцкая, Ольга Кучер и Яна Брензей.

СЕРИАЛЫ ВЕСНЫ на СТБ

Сериальная весна на СТБ – это разножанровые захватывающие истории, герои которых ради настоящей любви преодолевают самые сложные жизненные испытания. Зрители увидят продолжение многосерийного детективного проекта «След», более 10 премьер в праймовом слоте «СТБ-сериал» (понедельник–четверг в 20:15) и драму «Мама», которая выйдет 19 февраля ко Дню памяти Героев Небесной Сотни.

«След». В марте в премьерных эпизодах многосерийного детективного проекта появятся три новых героя. К сотрудникам ОСА (Особое Следственное Агентство) присоединятся следователи Анатолий Дмитренко и Олег Вильнер, а также нейробиолог и эксперт-криминалист Андрей Броменко. В новых сериях команда Ольги Косач продолжит распутывать самые сложные и резонансные преступления с помощью высочайшего мастерства и суперсовременного оборудования. В лаборатории ОСА Стасик и Альбина поразят уникальными экспериментами даже своих опытных коллег. А старший следователь Гайворон тайком от команды решит провести собственное расследование исчезновения сестры друга и попадет в руки мошеннической сети.

Съемки сериала проходят в специально построенном офисе ОСА (павильон с абсолютно уникальными для Украины декорациями и реальным высокотехнологичным лабораторным оборудованием) и на «натуре». Например, одну из серий снимали в действующей колонии строгого режима в городе Буча, где команда по сценарию устроила пожар.

В главных ролях: Татьяна Кравченко, Антонина Хижняк, Борис Георгиевский, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар, Илья Пономаренко, Олег Венгер.

Производство – «SPACE Production».

С марта по будням (понедельник–четверг).

СТБ-сериал (понедельник–четверг 20:15)

8 февраля праймовую сериальную линейку СТБ откроет мелодрама «Счастлива вопреки» (16 серий). Главная героиня Женя Виноградова из профессорской семьи, как и её подруги Оля и Лена. Жизнь девушек течет размеренно, каждую ждет безбедное будущее, светлая дорога в науку. Но все разбивается в жесткие 90-е годы. Подругам приходится учиться жить заново, и каждая из них приспосабливается к реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на моральную стойкость. Она готова преодолеть все, лишь бы выжить и найти свое счастье, несмотря ни на что.

В ролях: Алёна Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.

Производство – «Киевтелефильм».

Далее в слоте «СТБ-сериал» зрители увидят 8-серийную мелодраму производства «Айвори продакшн» «Пленница» (муж Светланы проигрывает ее в карты таинственному незнакомцу со шрамом на лице); «Любовь на реабилитации» производства «СтарМедиа» (реабилитолог Катя встречает среди пациентов того, кто 20 лет назад стал причиной ее травмы); две мелодрамы от «Starlight Production» – «Жизнь без Веры» (35-летняя Вера 17 лет ищет своего сына, которого отдала в юности, оказавшись перед сложнейшим выбором) и 16-серийку с рабочим названием «Осколки» (юная Варя получает травму, требующую переливания донорской крови, и во внешне идеальной и успешной семье Олега и Анны открывается тайна прошлого – они не являются биологическими родителями своей дочери); первые фильмы уникального киноцикла о любви от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак; третий сезон семейной комедии «Папаньки» от «Дизель Студио»; 8-серийную мелодраму производства «Artforms production» (25-летняя финансист Марина уверена, что ей суждено стать монашкой, пока не встречает азартного и веселого Сашу); сериал «Неверная» производства «SPACE Production» (после 15 лет счастливого брака Анна встречает мужчину, в которого влюбляется так же сильно, как и в законного мужа; не в силах сделать выбор, она решается на двойную жизнь) и 16-серийную мелодраму «Гадалка» от «IQ Production» (медсестра Катя обладает даром ясновидения и начинает помогать полиции распутывать загадочные преступления).

«Мама»

19 февраля ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрители СТБ увидят 4-серийную драму «Мама». Главная героиня Нина Петровна живет с семьей в Житомире. Когда ее сын Виталий Швыдченко уходит добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирную жизнь мамы приходит война. В один из дней она узнает, что Виталий оказался в плену. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка – отправиться самостоятельно на его поиски. Маме предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый важный ответ – жив ли ее ребенок.

«Каждый год на день рождения я загадываю одно желание – прошу у Бога, чтобы наступил мир, чтобы перестали умирать наши лучшие люди. Это моя личная боль, мне хочется ее рассказать зрителю. Я сразу почувствовала, как роль Нины Петровны во мне откликнулась. Это огромная ответственность и большая честь. У главной героини, Мамы, стоит обязательно поучиться стойкости, смелости и бесконечной любви», – рассказывает Олеся Жураковская, исполнительница главной роли.

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и др.

Производство – «Основа Фильм Продакшн».

Смотрите 19 февраля в 19:00.

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