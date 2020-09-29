Олеся Жураковская о фильме «Мама»

Телеканал СТБ и компания «Основа Фильм Продакшн» приступили к съемкам 4-серийной драмы «Мама», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на 2021 год. Исполнительница главной роли Олеся Жураковская часто пишет на своей странице в Instagram о работе в сериале «Мама». Подробности ― далее в материале.

«Моя работа истощает меня и влюбляет, я мечтала о ней и погрузилась с первого мгновения. Здесь есть все: история, судьба, команда, преданность, вера, безграничная любовь. Спасибо, что выбрали меня, что я ― мама!»

Актриса признается, что ради роли в киноленте ей приходится каждое утро работать с шести часов:

«Изо дня в день с шести часов утра в росе, холоде, в полях, квартирах, на старых железнодорожных станциях, где от лязга поездов голова идет кругом, в забегаловках… Уставшие, но счастливые мы создаем наше кино «Мама». Мы ― партнеры, каждый отрабатывает свое звено, каждый незаменим и уникален. Все в любви и все о любви».

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и др.

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