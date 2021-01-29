19 февраля включайте СТБ, чтобы не пропустить всеукраинскую премьеру сериала Мама! Драма расскажет историю женщины, чей сын попал в плен при освобождении востока Украины от бойцов так называемых ЛНР и ДНР. Главная героиня сериала пройдет через блокпосты, запугивания жителей и угрозы, чтобы увидеть сына живым и забрать его домой. Смотрите онлайн премьеру сериала Мама 19 февраля – проживите историю матери, в сердце которой любовь вытеснила страх.

Video: Мама – смотрите на СТБ с 19.02.2021

Мама на СТБ уже 19 февраля. Смотрите трейлер сериала Мама прямо сейчас