19 лютого вмикайте СТБ, щоб не пропустити всеукраїнську прем’єру серіалу Мама! Драма розповість історію жінки, чий син потрапив у полон під час звільнення сходу України від бійців так званих ЛНР і ДНР. Головна героїня серіалу пройде крізь блок-пости, залякування жителів і погрози, аби побачити сина живим і забрати його додому. Дивіться онлайн прем’єру серіалу Мама 19 лютого – проживіть історію матері, у серці якої любов витіснила страх.

Video: Мама – дивіться на СТБ з 19.02.2021

Мама на СТБ вже 19 лютого. Дивіться трейлер серіалу Мама просто зараз