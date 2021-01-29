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Мама – дивіться на СТБ з 19.02.2021

29.01.2021

19 лютого вмикайте СТБ, щоб не пропустити всеукраїнську прем’єру серіалу Мама! Драма розповість історію жінки, чий син потрапив у полон під час звільнення сходу України від бійців так званих ЛНР і ДНР. Головна героїня серіалу пройде крізь блок-пости, залякування жителів і погрози, аби побачити сина живим і забрати його додому. Дивіться онлайн прем’єру серіалу Мама 19 лютого – проживіть історію матері, у серці якої любов витіснила страх.

Video: Мама – дивіться на СТБ з 19.02.2021


Мама на СТБ вже 19 лютого. Дивіться трейлер серіалу Мама просто зараз

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