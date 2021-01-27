Не пропустите премьеру нового драматического сериала – смотрите онлайн Счастлива вопреки на СТБ с 8 февраля!

У каждой из трех подруг – главных героинь сериала – были грандиозные планы и мечты после окончания учебы в университете. Однако их дружба кардинально изменит их судьбу. Подлость, предательство и ложь – испытания, которые предстоит пройти героиням. Но кому суждено стать по-настоящему счастливой? Покажет сериал Счастлива вопреки – смотрите онлайн на СТБ с 8 февраля!

Video: Счастлива вопреки – смотрите на СТБ с 08.02.2021

Счастлива вопреки на СТБ уже 8 февраля. Смотрите трейлер сериала Счастлива вопреки прямо сейчас