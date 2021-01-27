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Щаслива попри все – дивіться на СТБ із 08.02.2021

27.01.2021

Не пропустіть прем’єру нового драматичного серіалу – дивіться онлайн Щаслива попри все на СТБ із 8 лютого!

У кожної із трьох подруг – головних героїнь серіалу – були грандіозні плани та мрії після закінчення навчання в університеті. Проте їхня дружба кардинально змінить їхню долю. Підлість, зрада та брехня – випробування, які доведеться пройти героїням. Але кому судилося стати по-справжньому щасливою? Покаже серіал Щаслива попри все – дивіться онлайн на СТБ із 8 лютого!

Video: Щаслива попри все – дивіться на СТБ із 08.02.2021


Щаслива попри все на СТБ вже 8 лютого. Дивіться трейлер серіалу Щаслива попри все просто зараз

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