Олеся Жураківська про фільм «Мама»

Телеканал СТБ і компанія «Основа Фільм Продакшн» почали зйомки 4-серійної драми «Мама», події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Прем’єра проєкту в ефірі СТБ запланована на 2021 рік. Виконавиця головної ролі Олеся Жураківська часто пише на своїй сторінці в Instagram про роботу в серіалі «Мама». Подробиці – далі в матеріалі.

«Моя робота виснажує мене і закохує, я мріяла про неї і поринула з першої миті. Тут є все: історія, доля, команда, відданість, віра, безмежна любов. Дякую, що вибрали мене, що я – мама!»

Актриса зізнається, що заради ролі в кінострічці їй доводиться щоранку працювати з шостої години:

«Зo дня в день з шести годин ранку в росі, холоді, в полях, квартирах, на старих залізничних станціях, де від лязгу поїздів голова йде обертом, в генделиках… Втомлені, але щасливі ми створюємо наше кіно «Мама». Ми — партнери, кожен відпрацьовує свою ланку, кожен незамінний і унікальний. Все в любові і все про любов».

У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Тамара Антропова, Михайло Кришталь, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва та ін.

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