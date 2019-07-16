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Настя Каменських показала відпочинок з Потапом в Чехії

16.07.2019

Відома українська співачка і суддя 10 сезону шоу «Х-фактор» Настя Каменських порадувала шанувальників новими знімками з чоловіком Потапом. Зірка показала світлини з відпочинку в Празі. Читайте подробиці в матеріалі.

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Популярна українська співачка і суддя 10 сезону легендарного шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ Настя Каменських і відомий український співак і продюсер Олексій Потапенко вирушили на відпочинок з друзями в Чехію. Співачка поділилася яскравими фото з відпочинку в соціальній мережі Instagram.

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Шанувальники співачки пораділи за пару і сподіватися зустріти їх на вулицях Праги:
«Наверное иду гулять по Праге, может встречу», «Думала мне показалось что я вижу Прагу на снимке,а нет , молодцы , тоже тут тыняюсь ,вдруг на вас набреду», «Аааа,ви так близенько біля мого місця розташування. Классс. Довго будете в Празі?»
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Нагадаємо, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартує вже 14 вересня на телеканалі СТБ. Цього року проект відзначає свій день народження. Цей сезон буде особливим в історії проекту та збере рекордну кількість зірок.

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