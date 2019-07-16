Настя Каменських показала відпочинок з Потапом в Чехії

Відома українська співачка і суддя 10 сезону шоу «Х-фактор» Настя Каменських порадувала шанувальників новими знімками з чоловіком Потапом. Зірка показала світлини з відпочинку в Празі. Читайте подробиці в матеріалі.

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Популярна українська співачка і суддя 10 сезону легендарного шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ Настя Каменських і відомий український співак і продюсер Олексій Потапенко вирушили на відпочинок з друзями в Чехію. Співачка поділилася яскравими фото з відпочинку в соціальній мережі Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT