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Настя Каменских показала отдых с Потапом в Чехии

16.07.2019

Известная украинская певица и судья 10 сезона шоу «Х-фактор» Настя Каменских порадовала поклонников новыми снимками с мужем Потапом. Звезда показала снимки с отдыха в Праге. Читайте подробности в материале. 

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Популярная украинская певица и судья 10 сезона легендарного шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Настя Каменских и известный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко отправились на отдых с друзьями в Чехию. Певица поделилась яркими фото с отдыха в социальной сети Instagram.

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Поклонники певицы порадовались за пару и надеяться встретить их на улочках Праги:
«Наверное иду гулять по Праге, может встречу», «Думала мне показалось что я вижу Прагу на снимке,а нет , молодцы , тоже тут тыняюсь ,вдруг на вас набреду», «Аааа,ви так близенько біля мого місця розташування. Классс. Довго будете в Празі?»
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Напомним, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартует уже 14 сентября на телеканале СТБ.  В этом году проект отмечает свой день рождения. Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет рекордное количество звезд.

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