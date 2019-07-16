Настя Каменских показала отдых с Потапом в Чехии
Известная украинская певица и судья 10 сезона шоу «Х-фактор» Настя Каменских порадовала поклонников новыми снимками с мужем Потапом. Звезда показала снимки с отдыха в Праге. Читайте подробности в материале.
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Популярная украинская певица и судья 10 сезона легендарного шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Настя Каменских и известный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко отправились на отдых с друзьями в Чехию. Певица поделилась яркими фото с отдыха в социальной сети Instagram.
«Наверное иду гулять по Праге, может встречу», «Думала мне показалось что я вижу Прагу на снимке,а нет , молодцы , тоже тут тыняюсь ,вдруг на вас набреду», «Аааа,ви так близенько біля мого місця розташування. Классс. Довго будете в Празі?»
Напомним, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартует уже 14 сентября на телеканале СТБ. В этом году проект отмечает свой день рождения. Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет рекордное количество звезд.