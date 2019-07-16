Настя Каменских показала отдых с Потапом в Чехии

Известная украинская певица и судья 10 сезона шоу «Х-фактор» Настя Каменских порадовала поклонников новыми снимками с мужем Потапом. Звезда показала снимки с отдыха в Праге. Читайте подробности в материале.

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Популярная украинская певица и судья 10 сезона легендарного шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Настя Каменских и известный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко отправились на отдых с друзьями в Чехию. Певица поделилась яркими фото с отдыха в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT