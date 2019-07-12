Настя Каменских рассказала о чувствах к мужу

Судья проекта «Х-фактор» Настя Каменских рассказала о нежных чувствах к мужу на личной страничке в Instagram. Ответ Потапа не заставил себя ждать! Читайте подробности в материале.

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Популярная украинская певица и судья 10 сезона легендарного шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Настя Каменских и известный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко 23 мая сыграли свадьбу. Пара не спешила рассказывать о своих нежных чувствах миру, а бережно хранила их только для себя. Но в день торжества поделились своим счастьем с поклонниками: раз и навсегда заявив миру, что они счастливая влюбленная пара.

Теперь влюбленные не скрывают нежных чувств друг к другу, активно делясь совместными снимками в социальных сетях. Сегодня Настя опубликовала снимок с мужем, сопроводив его подписью полной любви и нежности:

«Когда ОН на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять»

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ответ Потапа последовал незамедлительно, с еще более трогательной подписью:

«Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан»

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Напомним, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартует уже 14 сентября на телеканале СТБ. В этом году проект отмечает свой день рождения. Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет рекордное количество звезд.

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