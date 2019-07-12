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Настя Каменських розповіла про почуття до чоловіка

12.07.2019

Суддя проєкту «Х-фактор» Настя Каменських розповіла про ніжні почуття до чоловіка на особистій сторінці в Instagram. Відповідь Потапа не забарилася! Читайте подробиці в матеріалі.

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Популярна українська співачка і суддя 10 сезону легендарного шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ Настя Каменських і відомий український співак та продюсер Олексій Потапенко 23 травня зіграли весілля. Пара не поспішала розповідати про свої ніжні почуттях світу, а дбайливо зберігала їх тільки для себе. Але в день весілля поділилися своїм щастям з шанувальниками: раз і назавжди заявивши світу, що вони щаслива закохана пара.

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Тепер закохані не приховують ніжних почуттів один до одного, активно ділячись спільними знімками в соціальних мережах. Сьогодні Настя опублікувала знімок з чоловіком, супроводивши його підписом повним любові таніжності:

«Когда ОН на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять»

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Відповідь Потапа не забарився, з ще більш зворушливим підписом:

«Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан»

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Нагадаємо, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартує вже 14 вересня на телеканалі СТБ. Цього року проект відзначає свій день народження. Цей сезон буде особливим в історії проекту та збере рекордну кількість зірок.

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