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Настя Каменських показала вражаючі фото зі зйомок «Х-фактор»

27.06.2019

Суддя «Х-фактор» Настя Каменських показала фото зі зйомок проєкту. На сторінці в Instagram зірка поділилася з шанувальниками вражаючими фото свого образу для нового сезону. Детальніше в матеріалі.

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Відома українська співачка Настя Каменських показала один з образів для нового сезону шоу «Х-фактор». Артистка позує в шикарному платті, що облягає, підкресливши прекрасну фігуру.

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Шанувальники співачки засипали її компліментами, зазначивши надзвичайну привабливість зірки:

«Незаконно бути такою гарною; богиня; У мене від такої краси випав телефон з рук»

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Нагадаємо, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартує вже 14 вересня на телеканалі СТБ. Цього року проект відзначає свій день народження. Цей сезон буде особливим в історії проекту та збере рекордну кількість зірок.

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