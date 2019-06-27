Настя Каменських показала вражаючі фото зі зйомок «Х-фактор»

Суддя «Х-фактор» Настя Каменських показала фото зі зйомок проєкту. На сторінці в Instagram зірка поділилася з шанувальниками вражаючими фото свого образу для нового сезону. Детальніше в матеріалі.
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Відома українська співачка Настя Каменських показала один з образів для нового сезону шоу «Х-фактор». Артистка позує в шикарному платті, що облягає, підкресливши прекрасну фігуру.
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Посмотреть эту публикацию в Instagram
11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Шанувальники співачки засипали її компліментами, зазначивши надзвичайну привабливість зірки:
«Незаконно бути такою гарною; богиня; У мене від такої краси випав телефон з рук»
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Нагадаємо, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартує вже 14 вересня на телеканалі СТБ. Цього року проект відзначає свій день народження. Цей сезон буде особливим в історії проекту та збере рекордну кількість зірок.
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