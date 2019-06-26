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«Х-фактор»-10: Андрій Бєдняков зворушливо попрощався з проєктом

26.06.2019

У самому розпалі зйомки «Х-фактор»-10 на телеканалі СТБ. Нас чекає багато сюрпризів в цьому сезоні! Ведучий трьох минулих сезонів «Х-фактора» Андрій Бєдняков зворушливо попрощався з проєктом в Instagram. Подробиці — в матеріалі.

«Х-фактор»-10: Андрей Бедняков трогательно попрощался с проектом

У 2016 році Андрій Бедняков став другим ведучим шоу «Х-Фактор» на СТБ. Андрій підкорив команду проєкту своїм почуттям гумору, тактом і ерудицією. У 10-му сезоні Андрій Бєдняков відмовився від ролі ведучого проєкту, і зворушливо з ним попрощався в своєму пості Instagram.

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«Вчора стартували зйомки 10 сезону «Х-Фактора». Ви вже побачили, що я більше не буду вести цей проєкт. Це було моїм рішенням. Складним , але моїм. Я хочу сказати ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ команді «Х-Фактору» за ці три роки! Дякую за емоції, труднощі , та величезний досвід! Було дуже круто працювати з вами! Продюсери! Креативні Продюсери! Оператори! Працівники Сцени! Костюм! Грим! Уляна! Обожнюю суддів , за якими тепер сумуватиму як після повернення додому з дитячого табору. ДЯКУЮ, @xfactorstb @stbua  Як мінімум на одного глядача у вас стало більше!»  душевно підписав свій пост ведучий Андрій Бєдняков.

Всім буде не вистачати життєрадісного ведучого Андрія Бєднякова. Бажаємо йому удачі в нових звершення. 

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