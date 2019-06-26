«Х-фактор»-10: Андрей Бедняков трогательно попрощался с проектом

В самом разгаре съемки «Х-фактор»-10 на телеканале СТБ. Нас ждет много сюрпризом в этом сезоне! Ведущий троих прошлых сезонов «Х-фактора» Андрей Бедняков трогательно попрощался с проектом в Instagram. Подробности — в материале.

В 2016 году Андрей Бедняков стал вторым ведущим шоу «Х-Фактор» на СТБ. Андрей покорил команду проекта своим чувством юмора, тактом и эрудицией. В 10-ом сезона Андрей Бедняков отказался от роли ведущего проекта, и трогательно с ним попрощался в своем посте Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Вчера стартовали съемки 10 сезона «Х-фактора». Вы уже увидели, что я больше не буду вести этот проект. Это было моим решением. Сложным, но моим. Я хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО команде «Х-Фактора» за эти три года! Спасибо за эмоции, трудности, и огромный опыт! Было очень круто работать с вами! Продюсеры! Креативные Продюсеры! Операторы! Работники Сцены! Костюм! Грим! Ульяна! Обожаю судей, по которым теперь скучать как по возвращении домой из детского лагеря. СПАСИБО, @xfactorstb @stbua Как минимум на одного зрителя у вас стало больше!» — душевно подписал свой пост ведущий Андрей Бедняков.

Всем будет не хватать жизнерадостного ведущего Андрея Беднякова. Желаем ему удачи в новых свершениях.

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