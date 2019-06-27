«Х-фактор»-10: Алан Бадоєв прийде на головний день народження року

10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартує вже 14 вересня на телеканалі СТБ. Цього року проєкт відзначає свій день народження. На свято збереться рекордна кількість зірок. Привітати шоу прийде культовий український режисер Алан Бадоєв, якому першому вдалося укласти ексклюзивний контракт з Китаєм. Читайте докладніше.

Більше на тему: Віктор Павлік на «Х-фактор»-10: учасник чи суддя?

Зовсім скоро на телеканалі СТБ стартує 10 сезон проекту «Х-фактор». Як ми згадували раніше, цей сезон стане особливим в історії проекту та збере на свій день народження рекордну кількість зірок. Привітати шоу прийде і культовий український режисер Алан Бадоєв. До слова, Алан перший, кому вдалося укласти ексклюзивний контракт з Китаєм.

Він став першим кліпмейкером в СНД, хто, уклавши договір міжкультурного характеру, відкрив країні цілу індустрію китайського ринку. І тим самим підтвердив статус колиски музичного відеовиробництва Східної Європи.

За останній час азіатська шоу-бізнес індустрія зробила великий ривок у розвитку світової популярної музики і знаходиться в активній фазі свого розвитку. У пріоритеті великих компаній, що представляють інтереси локальних висхідних і суперзірок, співпраця з кращими креативними агентствами по всьому світу з метою максимального збільшення якості та оригінальності свого контенту. Україна в особі Бадоєва не стала винятком. Згідно з умовами контракту, підписаного в середині травня з міжнародною компанією NEWS (International celebrity visual IP marketing company), яка займається наданням менеджмент і маркетинг послуг багатьом китайським артистам, BADOEV TEAM протягом першого року співпраці зобов’язується розробити і продюсувати «під ключ» близько 25 креативних відео файлів. Реалізація подібної колаборації стане унікальним прецедентом для музичної індустрії країни.

«Протягом 15 років я знімаю по всьому світу. Працюю з артистами різних жанрів музики, мов і країн. Але особливе задоволення мені приносить співпраця з представниками іншої ментальності, музикантами, які спеціально їдуть до мого рідного Києва, щоб зняти собі відео. Це робить мене щасливим, – коментує Бадоєв. – Цей контакт – безумовний початок нового етапу і рівня виробництва не тільки для мене, як режисера, а й для багатьох компаній-підрядників нашої індустрії. Для себе ж я як і раніше ставлю ті завдання, що і завжди: надати клієнтові першокласний продукт, який буде представляти його музику не тільки в Китаї, але і у всьому світі, так як кілька проектів, над якими ми зараз працюємо, розраховані саме на світовий реліз».

Більше на тему: Дмитро Волканов на «Х-фактор»-10: прийшов по реванш?

На даний момент команда Бадоєва вже відзняла два відеокліпи для молодого виконавця – вихідця з популярного бойз-бенду Nine Percent Ю Чжанцзін. Саме з роботами від українського режисера висхідна поп-зірка почне кар’єру в якості сольного виконавця.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ