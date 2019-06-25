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Віктор Павлик на «Х-фактор»-10: учасник чи суддя?

25.06.2019

Вже зовсім скоро на телеканалі СТБ ми станемо свідками найграндіознішого дня народження проекту «Х-фактор»-10. Віктор Павлік в Instagram поділився фотографією зі зйомок кастингів. Невже народний артист прийшов як учасник? Чи ж йому відведена інша роль на «Х-фактор»-10? Відповіді на ці питання знайдете в матеріалі.
Виктор Павлик на «Х-фактор»-10: участник или судья?
Більше на тему: «Х-Фактор»-10: дата старту проекту вже оголошена
«Х-фактор»-10 стане найграндіознішим святкуванням дня народження проекту. На зйомках кастингів засвітився народний артист України Віктор Павлік. Своїм фото в Instagram він спровокував справжній фурор!

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«Пішов і я собі в« Х-фактор»», без уточнень підписав своє фото за лаштунками Віктор Павлік. Яка роль уготована йому на проекті: судді або простого учасника? Шанувальники артиста почали активно коментувати пост розпитуваннями, що ж все це означає.
Більше на тему: «Х-фактор» запрошує на головний день народження року
Заінтриговані? Відповіді на ці питання ми дізнаємося вже дуже скоро в ефірі «Х-фактор»-10 на телеканалі СТБ.

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