Віктор Павлик на «Х-фактор»-10: учасник чи суддя?

Вже зовсім скоро на телеканалі СТБ ми станемо свідками найграндіознішого дня народження проекту «Х-фактор»-10. Віктор Павлік в Instagram поділився фотографією зі зйомок кастингів. Невже народний артист прийшов як учасник? Чи ж йому відведена інша роль на «Х-фактор»-10? Відповіді на ці питання знайдете в матеріалі.



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«Х-фактор»-10 стане найграндіознішим святкуванням дня народження проекту. На зйомках кастингів засвітився народний артист України Віктор Павлік. Своїм фото в Instagram він спровокував справжній фурор!



Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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«Пішов і я собі в« Х-фактор»»,без уточнень підписав своє фото за лаштунками Віктор Павлік. Яка роль уготована йому на проекті: судді або простого учасника? Шанувальники артиста почали активно коментувати пост розпитуваннями, що ж все це означає.Заінтриговані? Відповіді на ці питання ми дізнаємося вже дуже скоро в ефірі «Х-фактор»-10 на телеканалі СТБ.

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