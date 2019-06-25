Виктор Павлик на «Х-фактор»-10: участник или судья?

Уже совсем скоро на телеканале СТБ мы станем свидетелями самого грандиозного дня рождения проекта «Х-фактор»-10. Виктор Павлик в Instagram поделился фотографией со съемок кастингов. Неужели народный артист пришел как участник? Или же ему отведена другая роль на «Х-фактор»-10? Ответы на эти вопросы найдете в материале.



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«Х-фактор»-10 станет самым грандиозным празднованием дня рождения проекта. На съемках кастингов засветился народный артист Украины Виктор Павлик. Своим фото в Instagram он спровоцировал настоящий фурор!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Пошел и я себе в «Х-фактор»», – без уточнений подписал свое фото на закулисье Виктор Павлик. Какая роль уготована ему на проекте: судьи или простого участника? Поклонники артиста начали активно комментировать пост расспросами, что же все это значит.

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Заинтригованы? Ответы на эти вопросы мы узнаем уже очень скоро в эфире «Х-фактор»-10 на телеканале СТБ.

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