14 вересня в ефірі СТБ стартує 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор». Цей сезон буде особливим в історії проєкту та збере на свій день народження рекордну кількість зірок.

Вперше місце за столом журі «Х-фактора» займе світова зірка, італійський тенор, якому аплодують найпрестижніші оперні зали світу і чий гастрольний графік розписаний на рік вперед — Алессандро Сафіна. Разом з ним суддями святкового сезону стали: поп-діва української сцени Оля Полякова, артист і композитор Андрій Данилко, а також супер популярна красуня, артистка, чиє ім’я прославляє Україну на світових червоних доріжках і преміях, cosmopolitan girl NK|Настя Каменських.

Ведучою 10-го сезону стала відома українська актриса та телеведуча Даша Трегубова.

Привітати легендарне шоу з днем народження поспішають закордонні та українські топ-артисти, серед яких обов’язково будуть ті, чия зірка засяяла завдяки «Х-фактору»: Олег Винник, Ігор Кондратюк, Ната Жижченко (ONUKA), Євген Філатов (The Maneken), Melovin, Сергій Бабкін, Наталя Могилевська, Софія Ротару, ALEKSEEV, гурт «БEZ ОБМЕЖЕНЬ», Ніно Катамадзе, Алан Бадоєв, KAZKA, НеАнгели, Сергій Пархоменко «Серьога а.к.а Поліграф Шарікоff», Оля Горбачова та інші.

«Ми пишаємося тим, що з першого сезону український «Х-фактор» — це місце, де народжується легенда. Тому його десятий день народження буде особливим для глядачів і справжнім викликом для нас. Цієї осені тут збереться найбільша кількість зірок за всю історію проєкту — артисти, в яких точно є свій х-фактор, що привів їх до успіху. Вперше етап кастингів українського «Х-фактор» перетвориться на зірковий челлендж — наша четвірка суддів отримала можливість передати своє місце за столом журі тим колегам з шоу-бізнесу, хто точно знає, який х-фактор необхідний для успішної музичної кар’єри. Ще більше зірок привітають проєкт теплими побажаннями та яскравими виступами під час прямих ефірів. А фінал, під час якого країна дізнається ім’я переможця десятого сезону, стане незабутнім передноворічним подарунком для всіх глядачів. Цієї осені тут будуть всі», — інтригує керівник проєкту «Х-фактор» Олена Романенко.

Не пропустіть головний день народження року — з 14 вересня в ефірі телеканалу СТБ.

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