Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник – один із найпопулярніших українських співаків, композитор, автор текстів, по праву вважається найбільш затребуваним і гастролюючим артистом країни. Музикант щороку дає близько 150 сольних концертів і входить до трійки найпрослуховуваніших в інтернеті та соціальних мережах. Його концерти збирають аншлаги, а квитки в усіх містах розкуповуються задовго до оголошених дат.

Повне ім’я: Олег Анатолійович Винник

Дата народження: 31 липня 1973

Місце народження: с. Вербівка, Черкаська область

Діяльність: співак, композитор, актор, поет

Сімейний стан: неодружений

Псевдонім: OLEGG

Голос: тенор-баритон

Детальна інформація:

Дитинство і юність. Олег Винник народився у селі Вербівка Черкаської області 31 липня 1973 року. Закінчив середню школу в селі Червоний Кут (Черкаська область). З дитинства брав участь у художній самодіяльності. Незважаючи на захоплення грою на електрогітарі, що давалося Олегу досить легко, головним його талантом був спів.

Після закінчення школи юнак вступив до Канівського училища культури на хормейстерський відділ. Однак зовсім скоро викладачі розгледіли в ньому справжній талант, умовили змінити курс та зайнятися вокалом. У ті роки Винник вже почав з’являтися на сцені, будучи гітаристом місцевої групи. А в 20 років обдарований студент став солістом Черкаської філармонії.

Від’їзд до Німеччини. Поїхавши до Німеччини в рамках культурного обміну студентами, під час проходження стажування Винник помітив афішу мюзиклу. Саме тоді він зрозумів, чим дійсно хотів би займатися. Згодом йому надходить пропозиція від Люнебургського театру з Нижньої Саксонії, де він продовжує кар’єру, виконуючи партії в опері «Нудьга» та опереті «Паганіні».

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В період перебування в Німеччині Винник знайомиться з Джоном Леманом – американським викладачем вокалу. Педагога захоплює талант юного співака, та протягом наступних двох років Олег займається відточуванням вокальних можливостей з іменитим учителем. В ході цих занять він опановує новий голосовий діапазон – лірико-драматичний тенор. Також вокальний спектр його можливостей серйозно розширився й у виконанні різних сценічних ролей. Він з легкістю співає як тенором, так і баритоном.

Далі були перші спроби в мюзиклах. Два роки OLEGG – саме такий псевдонім обрав співак – грає роль Люченциіо в мюзиклі «KISS ME KATE», а також Фебуса та Клопена в мюзиклі «Собор Паризької Богоматері».

Однак дійсно вдалим для Винника став мюзикл «Знедолені», в якому українець виконав роль Жана Вальжана. Постановка мала колосальний успіх серед глядачів, а Олег отримав за неї звання «Новий грандіозний голос 2003» за версією європейського видання «DA CAPO».

Музична кар’єра і повернення в Україну. У 2011 році Олег повністю сконцентрувався на сольній кар’єрі та повернувся в Україну. Зробивши акцент на живих виступах, він досить швидко підкорив мільйони слухачів своєю творчістю, талантом, голосом та харизмою. Причому квитки на його концерти розкуповують буквально в перший день надходження у продаж. Цей факт деякі ЗМІ охрестили як «Феномен Олега Винника».

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Всього за кілька років він випустив чотири авторські альбоми: «Ангел», «Счастье», «Роксолана» та «Я не устану», дванадцять відеокліпів та неодноразово об’їздив з гастролями всю Україну.

Особисте життя. В одному з інтерв’ю у 2016 році Винник зізнався, що закоханий. Однак особисте життя актор коментувати не збирається.

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