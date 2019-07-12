Олег Винник: «Х-фактор» дуже вплинув на мене як артиста і як людину

На головний день рождения року проєкту «Х-фактор» зберуться всі зірки українського шоу-бізнесу. У тому числі й Олег Винник прийде привітати проект з десятиріччям і стане запрошеною зіркою. Артист №1 в Україні розповів STB.UA як легендарне шоу вплинуло на нього як артиста і людину. Читайте докладніше в матеріалі.

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Грандіозне святкування 10-річчя вокального шоу «Х-фактор» на СТБ триває! На честь дня народження проекту найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу з’являються на сцені, за лаштунками, і навіть за суддівським столом Х. Вперше в історії шоу хтось із суддів може запросити зоряного колегу в своє крісло. Одним із запрошених членів журі на кастингах став артист №1 в Україні Олег Винник. Співак зізнався, що скучив за проектом, а також встиг перейнятися декількома учасниками відборів.

«Я дуже скучив за духом цього шоу і його непередбачуваності. Адже «Х-фактор» — це такий проект, де нічого не можна передбачити і може статися все, що завгодно. Тому я дуже щасливий знову сюди повернутися», — розповів артист.

У Олега Винника, як і у інших запрошених членів журі, було «право вето». Під час кастингу він міг подарувати путівку в тренувальний табір одному з учасників, незважаючи на вердикти своїх колег. Скористався він цією унікальною можливістю чи ні, ми дізнаємося тільки восени, однак Винник не приховує, що встиг перейнятися декількома учасниками відборів, за одну з конкурсанток боровся щосили.

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За словами артиста, розгледіти в учаснику той самий х-фактор досить непросто, саме тому серед суддів Х завжди знаходяться професіонали. Він також додав, що за роки суддівства в шоу «Х-фактор» і сам багато чому навчився.

«Я завжди кажу, що моє перебування на «Х-факторе» — не тільки для того, щоб когось чомусь навчити, а й самому повчитися. Тому, звичайно, «Х-фактор» дуже вплинув і на мене самого як артиста і як людину», — розповів Олег Винник.

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