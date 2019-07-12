Олег Винник: «Х-фактор» очень повлиял на меня как артиста и как человека

На главный день рождения года проекта «Х-фактор» соберутся все звезды украинского шоу-бизнеса. В том числе и Олег Винник придет поздравить проект с десятилетием и станет приглашенной звездой. Артист №1 в Украине рассказал STB.UA как легендарное шоу повлияло на него как артиста и человека. Читайте подробнее в материале.

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Грандиозное празднование 10-летия вокального шоу «Х-фактор» на СТБ продолжается! В честь дня рождения проекта самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса появляются на сцене, за кулисами, и даже за судейским столом Х. Впервые в истории шоу кто-то из судей может пригласить звездного коллегу в свое кресло. Одним из приглашенных членов жюри на кастингах стал артист №1 в Украине Олег Винник. Певец признался, что соскучился по проекту, а также успел проникнуться несколькими участниками отборов.

«Я очень соскучился по духу этого шоу и его непредсказуемости. Ведь «Х-фактор» — это такой проект, где ничего нельзя предсказать и может произойти все, что угодно. Поэтому я очень счастлив снова сюда вернуться», — рассказал артист.

У Олега Винника, как и у остальных приглашенных членов жюри, было «право вето». Во время кастинга он мог подарить путевку в тренировочный лагерь одному из участников, невзирая на вердикты своих коллег. Воспользовался он этой уникальной возможностью или нет, мы узнаем только осенью, однако Винник не скрывает, что успел проникнуться несколькими участниками отборов, за одну из конкурсанток боролся изо всех сил.

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По словам артиста, разглядеть в участнике тот самый х-фактор довольно непросто, именно поэтому среди судей Х всегда находятся профессионалы. Он также добавил, что за годы судейства в шоу «Х-фактор» и сам многому научился.

«Я всегда говорю, что мое пребывание на «Х-факторе» — не только для того, чтобы кого-то чему-то научить, но и самому поучиться. Поэтому, конечно, «Х-фактор» очень повлиял и на меня самого, как артиста и как человека», — рассказал Олег Винник.

Смотрите с 14 сентября «Х-фактор» в эфире телеканала СТБ!

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