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Олег Винник знову повертається на «Х-фактор»

01.07.2019

Вокальне шоу «Х-фактор» цього року відзначає 10-й день народження!

Вперше за всю історію проєкту хтось із суддів може на один день запросити колегу з шоу-бізнесу у своє крісло журі. Одним із запрошених суддів на кастингу став Олег Винник.

В Instagram відомий артист подякував СТБ за два чудові роки роботи на проєкті:
«Х-фактор», дякую за два роки неймовірних емоцій! З десятиріччям вас! Вдалого сезону! Не прощаюся😉».

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Саме відомий тенор Алессандро Сафіна вирішив поступитися своїм місцем досвідченому колезі на один день. Разом із Андрієм Данилком, NK | Настею Каменських і Олею Поляковою він буде вибирати найталановитіших учасників проєкту «Х-фактор».

Дивіться з 14 вересня«Х-фактор» в ефірі телеканалу СТБ!

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