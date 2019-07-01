Олег Винник знову повертається на «Х-фактор»

Вокальне шоу «Х-фактор» цього року відзначає 10-й день народження!
Вперше за всю історію проєкту хтось із суддів може на один день запросити колегу з шоу-бізнесу у своє крісло журі. Одним із запрошених суддів на кастингу став Олег Винник.
В Instagram відомий артист подякував СТБ за два чудові роки роботи на проєкті:
«Х-фактор», дякую за два роки неймовірних емоцій! З десятиріччям вас! Вдалого сезону! Не прощаюся😉».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Саме відомий тенор Алессандро Сафіна вирішив поступитися своїм місцем досвідченому колезі на один день. Разом із Андрієм Данилком, NK | Настею Каменських і Олею Поляковою він буде вибирати найталановитіших учасників проєкту «Х-фактор».
Дивіться з 14 вересня«Х-фактор» в ефірі телеканалу СТБ!