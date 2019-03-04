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Ольга Сумська про роботу з Олегом Винником: Він розуміє мене з півпогляду

04.03.2019

Ольга Сумська, яка втілила в новому кліпі образ Роксолани, поділилася своїми враженнями від спільної роботи з Олегом Винником на знімальному майданчику, а також згадала історію знайомства зі співаком. Читайте докладніше.

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Олег Винник Роксолана

Кількість переглядів кліпу Олега Винника на пісню «Роксолана» стрімко зростає, а шанувальники артиста продовжують залишати в мережі захоплені відгуки, відзначаючи актуальність тематики відео, проникливий сюжет і професіоналізм гри акторів.

«Емоції зашкалюють!», «Без сліз неможливо дивитися, мурашки по шкірі», «Дуже гарна якісна робота на актуальну, болючу для українців тему, вражає до глибини душі»,  діляться емоціями підписчики.

Олег Винник Роксолана

У свою чергу, Ольга Сумська, що втілила в кліпі образ Роксолани, поділилася своїми враженнями від спільної роботи з Вінником на знімальному майданчику, а також згадала історію знайомства зі співаком.

За словами актриси, її перша зустріч з Олегом відбулася понад п’ять років тому в рамках телевізійної програми «Караоке для взрослых», яку Ольга вела разом з чоловіком.

«Олег співав на Майдані і неймовірно завів публіку. В той момент я зрозуміла, що у нас з’явився яскравий талановитий співак. Чи не юний, а зрілий, мужній, якого нібито все чекали. І тоді я сказала, що його чекає велике майбутнє. Я бачила внутрішній вогонь, бажання досягти більшого, ніж мріє пересічний співак. Він хотів осягнути все, що бачив, перемогти в багатьох форматах, і він це зробив»,  поділилася спогадами Сумська.

Олег Винник Роксолана

Також артистка розповіла подробиці знімального процесу відео на пісню «Роксолана».

«Я давно не знімалася в кліпах, тому, коли надійшла така пропозиція, відразу ж все скасувала і знайшла можливість. Примчала з іншого зйомки, де працювала 12 годин, відіграла уявлення, а вночі приїхала на майданчик до Олега Виннику. І начебто б не було цього робочого дня. Зараз я окрилена і натхненна»,  розповіла Ольга.

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Олег Винник Роксолана

Крім того, актриса зазначила, що їй було комфортно працювати в парі з Вінником.

«Ми добре відчуваємо один одного на майданчику. Олег розуміє мене з півпогляду, це дуже важливо на зйомках. Про таке партнері багато хто мріє. Думаю, він міг би стати успішним не тільки на естраді, але також прекрасно вписався б в якусь комедію чи просто романтичну історію кохання»,  додала Ольга Сумська.

Дивіться кліп Олега Винника «Роксолана» просто зараз!

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