Ольга Сумська про роботу з Олегом Винником: Він розуміє мене з півпогляду

Ольга Сумська, яка втілила в новому кліпі образ Роксолани, поділилася своїми враженнями від спільної роботи з Олегом Винником на знімальному майданчику, а також згадала історію знайомства зі співаком. Читайте докладніше.

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Кількість переглядів кліпу Олега Винника на пісню «Роксолана» стрімко зростає, а шанувальники артиста продовжують залишати в мережі захоплені відгуки, відзначаючи актуальність тематики відео, проникливий сюжет і професіоналізм гри акторів.

«Емоції зашкалюють!», «Без сліз неможливо дивитися, мурашки по шкірі», «Дуже гарна якісна робота на актуальну, болючу для українців тему, вражає до глибини душі», — діляться емоціями підписчики.

У свою чергу, Ольга Сумська, що втілила в кліпі образ Роксолани, поділилася своїми враженнями від спільної роботи з Вінником на знімальному майданчику, а також згадала історію знайомства зі співаком.

За словами актриси, її перша зустріч з Олегом відбулася понад п’ять років тому в рамках телевізійної програми «Караоке для взрослых», яку Ольга вела разом з чоловіком.

«Олег співав на Майдані і неймовірно завів публіку. В той момент я зрозуміла, що у нас з’явився яскравий талановитий співак. Чи не юний, а зрілий, мужній, якого нібито все чекали. І тоді я сказала, що його чекає велике майбутнє. Я бачила внутрішній вогонь, бажання досягти більшого, ніж мріє пересічний співак. Він хотів осягнути все, що бачив, перемогти в багатьох форматах, і він це зробив», — поділилася спогадами Сумська.

Також артистка розповіла подробиці знімального процесу відео на пісню «Роксолана».

«Я давно не знімалася в кліпах, тому, коли надійшла така пропозиція, відразу ж все скасувала і знайшла можливість. Примчала з іншого зйомки, де працювала 12 годин, відіграла уявлення, а вночі приїхала на майданчик до Олега Виннику. І начебто б не було цього робочого дня. Зараз я окрилена і натхненна», — розповіла Ольга.

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Крім того, актриса зазначила, що їй було комфортно працювати в парі з Вінником.

«Ми добре відчуваємо один одного на майданчику. Олег розуміє мене з півпогляду, це дуже важливо на зйомках. Про таке партнері багато хто мріє. Думаю, він міг би стати успішним не тільки на естраді, але також прекрасно вписався б в якусь комедію чи просто романтичну історію кохання», — додала Ольга Сумська.

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