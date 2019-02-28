Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник до Дня всіх закоханих презентував композицію «Роксолана». На драматичний трек вже знято кліп, який співак презентував сьогодні. Відео несе соціальний характер, оповідаючи історії дівчат-Роксолан про їхнє життя за кордоном. Читайте далі.

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Дивіться кліп Олега Винника «Роксолана» просто зараз!

Сьогодні на офіційному YouTube-каналі Олега Винника відбувся реліз кліпу «Роксолана». Тема, порушена у відео, актуальна для українців різних поколінь протягом багатьох років.

«Проживаючи за кордоном, я спостерігав безліч доль дівчат, жінок, які і є тими самими «Роксоланами», втім, як і я свого часу. Які залишають Батьківщину з метою заробити, зробити життя своїх близьких вдома, в Україні, краще. Мені боляче, коли я думаю про це. І, нарешті, можу показати в кліпі свої переживання», – зазначає Олег Винник. – «Сподіваюся, це відео побачать люди, які проводять своє життя за кордоном. Дуже хочу, щоб всі ми, українці, залишалися у своїй країні, тут робили свою справу і тут будували свою долю».

Ролик знімали протягом двох днів на 6-ти локаціях. Перед глядачем розгортаються три сюжетні лінії: історії дружини заможного іноземця, офіціантки, няні.

«У нашому кліпі дуже багато емоцій», – говорить режисер Олена Вінярська, з якою Винник зняв уже не одне відео. – «Це емоції жінок різного віку, різного соціального статусу, які емігрували за кордон в пошуках «кращої долі»».

У процесі зйомок було задіяно десять героїв. Серед них – легенди театру і кіно Ольга Сумська, Ада Роговцева, актриса Віра Кобзар, директор оргкомітету «Міс Україна Всесвіт» Анна Філімонова та інші.

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