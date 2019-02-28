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Олег Винник — «Роксолана»: смотреть клип (ПРЕМЬЕРА)

28.02.2019

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник на День всех влюбленных презентовал композицию «Роксолана». На драматический трек уже снят клип, который певец презентовал сегодня. Видео несет социальный характер, повествуя истории девушек-Роксолан об их жизни за границей. Читайте далее. 

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Смотрите клип Олега Винника «Роксолана» прямо сейчас!

Сегодня на официальном YouTube-канале Олега Винника состоялся релиз клипа «Роксолана». Тема, затронутая в видео, актуальна для украинцев разных поколений на протяжении многих лет.

«Проживая за границей, я наблюдал множество судеб девушек, женщин, которые и есть теми самыми «Роксоланами», впрочем, как и я в свое время. Которые покидают Родину с целью заработать, сделать  жизнь своих близких дома, в Украине, лучше. Мне больно, когда я думаю об этом. И, наконец, могу показать в клипе свои переживания», – отмечает Олег Винник. – «Надеюсь,  это видео увидят люди, которые проводят свою жизнь за границей. Очень хочу, чтобы все мы, украинцы, оставались в своей стране, здесь совершали свое дело и здесь строили свою судьбу».

Олег Винник РоксоланаРолик снимали в течение двух дней на 6-ти локациях. Перед зрителем разворачиваются три сюжетные линии: истории жены состоятельного иностранца, официантки, няни.

«В нашем клипе очень много эмоций», – говорит режиссер Елена Винярская, с которой Винник снял уже не одно видео. – «Это эмоции женщин разного возраста, разного социального статуса, эмигрировавших  за границу в поисках «лучшей жизни».

В процессе съемок было  задействовано десять героев. Среди них – легенды театра и кино Ольга Сумская, Ада Роговцева, актриса Вера Кобзарь, директор оргкомитета «Мисс Украина Вселенная» Анна Филимонова и другие.

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