Ко Дню святого Валентина судья «Х-фактор»-9 Олег Винник принял решение показать композицию «Роксолана» такой, какой она родилась. Певец года презентует поп-рок версию своего хита. Слушайте новую версию сингла, а также читайте текст песни далее в материале.

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Текст песни:

Сумнiї очi cмiхом не сховати

По них тебе так легко упiзнати.

Хто б не була ти Настя чи Оксана,

Тобi одне iм’ я – Роксолана!

Ти – Роксолана!

Життя твоє пройде, як на екранi

У Лондонi, Парижi чи Міланi.

Чутлива, нiжна i така жадана,

Тобi одне iм’ я – Роксолана!

Ти – Роксолана!

Мадам, сеньйора, ледi або фрау,

Та край чужий не гоїть в серцi рану.

I вигляда тебе старенька мама,

Чарiвна українка – Роксолана!

Ти – Роксолана!

Роксолана! Ти – Роксолана!

Ти – Роксолана! Ти – Роксолана…

Олег Винник представляет первоначальную и ранее неизвестную версию трека «Роксолана».

«Эта песня появилась в 2005 году. Я долго экспериментировал над ее аранжировкой. В результате чего люди услышали ремикс, а не оригинальный вариант. Всему свое время. И именно сегодня я представляю композицию «Роксолана» такой, какой она родилась. Идея, которая возникла более десяти лет назад, только теперь получила реализацию. Признаться, не люблю переделывать свои песни. Но, видимо так было предначертано, чтобы именно сейчас я сполна прочувствовал всю боль этой композиции и показал ее людям такой, какой она планировалась изначально. Для меня это важно. У песни очень глубокий смысл», – отмечает артист.

На драматический трек уже снят клип, который певец презентует в ближайшем будущем. Видео несет социальный характер, повествуя истории девушек-Роксолан о их жизни за границей.

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Кроме того, поп-рок композиция «Роксолана» станет заглавной в новом стадионном туре Олега Винника, который стартует в мае 2019 года.

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