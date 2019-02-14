До Дня святого Валентина суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник прийняв рішення показати композицію «Роксолана» такою, якою вона народилася. Співак року презентує поп-рок версію свого хіта. Слухайте нову версію синглу, а також читайте текст пісні далі в матеріалі.

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Текст пісні:

Сумнiї очi cмiхом не сховати

По них тебе так легко упiзнати.

Хто б не була ти Настя чи Оксана,

Тобi одне iм’ я – Роксолана!

Ти – Роксолана!

Життя твоє пройде, як на екранi

У Лондонi, Парижi чи Міланi.

Чутлива, нiжна i така жадана,

Тобi одне iм’ я – Роксолана!

Ти – Роксолана!

Мадам, сеньйора, ледi або фрау,

Та край чужий не гоїть в серцi рану.

I вигляда тебе старенька мама,

Чарiвна українка – Роксолана!

Ти – Роксолана!

Роксолана! Ти – Роксолана!

Ти – Роксолана! Ти – Роксолана…

Олег Винник представляє першу і раніше невідому версію треку «Роксолана».

«Ця пісня з’явилася в 2005 році. Я довго експериментував над її аранжуванням. В результаті чого люди почули ремікс, а не оригінальний варіант. Усьому свій час. І саме сьогодні я представляю композицію «Роксолана» такою, якою вона народилася. Ідея, яка виникла більше десяти років тому, тільки тепер отримала реалізацію. Зізнатися, не люблю переробляти свої пісні. Але, мабуть так було визначено, щоб саме зараз я сповна відчув весь біль цієї композиції і показав її людям такою, якою вона планувалася спочатку. Для мене це важливо. У пісні дуже глибокий зміст», — зазначає артист.

На драматичний трек вже знято кліп, який співак презентує найближчим часом. Відео несе соціальний характер, оповідаючи історії дівчат-Роксолан про їх життя за кордоном.

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Крім того, поп-рок композиція «Роксолана» стане заголовною в новому стадіонному турі Олега Винника, який стартує в травні 2019 року.

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