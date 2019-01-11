Олег Винник спростував чутки про плагіат і звернувся до суду

Відомого українського співака Олега Винника звинуватили в плагіаті. Артист спростував чутки і звернувся до суду, надавши результати експертизи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Читайте докладніше.

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Прес-служба Олега Винника, беручи до уваги ситуацію, пов’язану з недобросовісними щодо артиста діями окремих ЗМІ, які поширюють неперевірену негативну інформацію про співака, повідомляє про наступне.

Публікації, в яких Олега Винника звинувачують в плагіаті музичних творів артистки Лари Мелтемі, є неправдивими, що підтверджується експертизою державної установи — Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

«Інтернет-видання навмисне здійснюють дискредитацію співака з метою підвищення популярності своїх інформаційних ресурсів», — каже адвокат артиста Олександр Качура, підкріплюючи свої слова тим, що такі дії носять систематичний характер.

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Сам же Олег Винник вважає, що подібні питання потрібно вирішувати в суді.

«Якщо є претензія — потрібно вирішувати питання в суді. Це нормальний європейський підхід. Я адже багато працював за кордоном і знаю, як там ставляться до авторських прав, ніколи їх не порушував. Я чесний артист, сам пишу слова і музику, і сам її виконую», — підкреслив співак.

З метою захисту ділової репутації та спростування поширеної недостовірної інформації адвокатом Олега Винника поданий судовий позов. Справа прийнята до розгляду Печерським районним судом міста Києва.

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Відзначимо, що експертиза також спростувала інформацію про плагіат Олегом Винником пісні гурту Joy «Touch by touch», яку раніше поширювали ЗМІ.

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