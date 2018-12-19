Олег Винник номінований на YUNA 2019
Олег Винник номінований на національну музичну премію YUNA. За звання «найкращого» народний улюбленець буде боротися серед найяскравіших представників українського шоу-бізнесу. Читайте подробиці.
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22 березня у столичному Палаці Спорту пройде восьма щорічна церемонія нагородження музичної премії YUNA. У переліку з іменами зірок налічується 14 різних номінацій, у кожній з яких позначені п’ять можливих переможців. На сайті заходу вже з’явився повний список номінантів на престижну українську нагороду. Олег Винник представлений відразу в декількох категоріях:
«Найкращий виконавець»
«Найкращий дует»
«Найкращий естрадний хіт»
Нагадаємо, раніше Олег Винник став співаком року! Артист отримав заповітну статуетку, обійшовши всіх конкурентів номінації на M1 Music Awards.
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Список номінантів премії YUNA 2019:
Найкращий виконавець
- MONATIK
- Арсен Мірзоян
- Макс Барських
- Олег Винник
- Сергій Бабкін
Найкраща виконавиця
- Джамала
- NK | Настя Каменських
- TAYANNA
- Оля Полякова
- Христина Соловій
Найкращий рок-гурт
- О.Torvald
- Pianoбой
- The Hardkiss
- Антитела
- Bez Обмежень
Найкращий поп-гурт
- KADNAY
- KAZKA
- Mozgi
- ONUKA
- Время и Стекло
Найкраща пісня
- Антитела — TDME
- Pianoбой — Все, що тебе не вбиває
- KAZKA — Плакала
- Джамала — Крила
- The Hardkiss — Кораблі
Краща пісня іншою мовою
- Maruv & Boosin — Drunk Groove
- LOBODA — Superstar
- MONATIK & Надя Дорофеева — Глубоко…
- Макс Барських — Сделай громче
- NK — Это моя ночь
Найкращий дует
- Maruv & Boosin — Drunk groove
- MONATIK & Надя Дорофеева — Глубоко…
- Олег Винник & Потап — Найкраший день
- MONATIK & Ніна Матвієнко — Цей день
- Бумбокс & The Gitas — Тримай мене
Найкращий альбом
- Maruv — Black water
- KAZKA — KARMA
- ONUKA — MOZAIKA
- The Hardkiss — Залізна ластівка
- TAYANNA — Тримай мене
Найкращий кліп
- Maruv & Boosin — Drunk groove
- LOBODA — Superstar
- Антитела — TDME
- MONATIK & Надя Дорофеева — Глубоко…
- KAZKA — Плакала
Відкриття року
- Alina Pash
- Boosin
- Maruv
- NK | Настя Каменских
- The Gitas
Найкращий естрадний хіт
- Оля Полякова — Мама
- Олег Винник & Потап — Найкращий день
- Ирина Билык — Не ховай очей
- NK — Тримай
- Олег Винник — Як жити без тебе
Найкращий електронний хіт
- Ivan Dorn — Africa
- ONUKA — Animal
- Maruv & Boosin — Drunk groove
- KADNAY — Тіло
- Maruv & Boosin — Focus on me
Найкращий хіп-хоп хіт
- Alina Pash — Bitanga
- Mozgi — Але Але
- TamerlanAlena — Покопокохай
- Alyona alyona — Рибки
- MamaRika — Файно
Найкраще концертне шоу
- Кузьма 50!
- Pianoбой. На вершині
- Оля Полякова. Королева ночи
- Концерт Океана Эльзы ко Дню независимости
- The Hardkiss — Залізна ластівка