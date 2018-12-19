Олег Винник відповів на найпопулярніші питання про себе з пошуковика Google: розповів про своє ім’я і псевдонім у Німеччині, а також як святкуватиме Новий рік. Подробиці читайте далі.

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Двічі співак року — володар премій «M1 Music Awards» 2018 і «Золота жар-птиця» 2018 — Олег Винник очолює рейтинг українських артистів, інформацію про яких користувачі Googlе запитують найчастіше.

Керуючись правилом «довіряй, але перевіряй», журналісти попросили музиканта особисто відповісти на найпопулярніші питання про себе з пошуковика. Як виявилося, найчастіше люди цікавляться: звідки взявся Олег Винник, скільки йому насправді років, яких жінок любить, як тренується і якої дієти дотримується.

Крім того, серед поширених запитів — «таємниця імені» співака.

«Ніякого секрету немає — так батьки назвали. Єдиний псевдонім у мене був у Німеччині — OLEGG. Коли я отримував закордонний паспорт, в кінці імені стояла англійська літера H. І німці ніяк не могли вимовити правильно: виходило або Оле, або Олех. Але це ж зовсім не те. А ось ім’я Oleg з буквою G в кінці більш-менш знають у Європі. Хоча на телебаченні, бувало, мене все одно неправильно озвучували. І один знайомий мені сказав: «Ну що у тебе з ім’ям? Постав другу G в кінці, щоб було чітко і ясно, що ти Olegg». Так і з’явився цей псевдонім», — розповів артист.

Напередодні Нового року не менший інтерес у користувачів викликає питання, як Олег Винник відзначить свято.

«Мені дуже подобається запах хвої та мандаринів, з цими ароматами у мене асоціюється Новий рік. Не розумію, як можна ставити пластмасову ялинку, яка цілий рік припадає пилом десь на горищі. Все повинно бути по-справжньому. Подарунки сам купувати не можу. Придумую, що купити, і відправляю «гінця». Мені навіть у звичайний магазин по продукти сходити нереально. Зворотна сторона популярності: те, що кілька років тому міг легко собі дозволити, зараз вже не вдається. Взагалі люблю, коли під ялинкою багато подарунків. Але цього року ялинки не буде, оскільки в новорічну ніч доведеться працювати. Хіба що в автобусі ялинку із собою возити вирішимо», — зазначає виконавець.

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Джерело: тижневик «Телескоп»

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