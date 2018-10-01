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Телеканал СТБ / Топ-5 пісень українською мовою авторства Олега Винника

Топ-5 пісень українською мовою авторства Олега Винника

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Олег Винник суддя шоу «Х-фактор»-9, популярний український співак, композитор, автор текстів. Йому під силу будь-які композиції і жанри. Представляємо добірку пісень українською мовою, які написав сам артист! Читайте далі.

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Олег Винник — Повертай додому

Багато років Олег Винник жив і працював у Німеччині. Він як ніхто знає, що таке бути іноземцем в іншій країні і сумувати за домівкою.

Олег Винник — Мати каже правду

У 2016 році Олег Винник присвятив пісню найдорожчій людині в усьому світі мамі. У цю композицію артист вклав всю душу і сильний зміст.

Олег Винник — Голубе сивий

«Людям, які загинули в цій нікому не потрібній і незрозумілій війні. Вічна їм пам’ять», присвятив пісню загиблим співак.

Олег Винник — Мої батьки

Олег — люблячий син, який дуже важко переживав розлуку з батьками. Пісня присвячена батькам знайшла відгук у всіх слухачів.

Олег Винник — Нецілована

Пісні Олега Винника проникають в душу і серце кожного. Його тексти наповнені щирістю і мотивами, близькими для всіх.

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