Топ-5 песен на украинском языке авторства Олега Винника

Олег Винник — судья шоу «Х-фактор»-9, популярный украинский певец, композитор, автор текстов. Ему под силу любые композиции и жанры. Представляем подборку песен на украинском языке, которые написал сам артист! Читайте далее.
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Олег Винник — Повертай додому
Много лет Олег Винник жил и работал в Германии. Он как никто знает, что такое быть иностранцем в другой стране и скучать по дому.
Олег Винник — Мати каже правду
В 2016 году Олег Винник посвятил песню самому дорогому человеку во всем мире — маме. В эту композицию артист вложил всю душу и сильный смысл.
Олег Винник — Голубе сивий
«Людям, которые погибли в этой никому не нужной и непонятной войне. Вечная им память», — посвятил песню погибшим певец.
Олег Винник — Мої батьки
Олег — любящий сын, который очень тяжело переживал разлуку с родителями. Песня посвященная родителям нашла отклик у всех слушателей.
Олег Винник — Нецілована
Песни Олега Винника проникают в душу и сердце каждого. Его тексты наполнены искренностью и мотивами, близкими для всех.
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