Судді «Х-фактор» Олегу Виннику в цьому сезоні шоу дісталася категорія «Дівчата». Журналісти сайту STB.UA розпитали артиста про його несподівану появу на шостому ефірі, імпровізації на сцені та враження від 9 сезону шоу. Читайте докладніше.

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Розкажіть про свою феєричну появу на сцені. Це ж було не заплановано?

Я сам був у шоці! Дорогою ми дві години простояли в заторі через аварію, тому запізнилися на ефір. Мені запропонували з’явитися на сцені під час номера моєї підопічної Олі Жмуріної. Це була чудова ідея! Зізнаюся, коло, на якому я стояв, сильно розгойдувалось. Тож сьогодні, можна сказати, завдяки «Х-фактору» я пройшов урок сноубордингу (сміється. — Прим. ред.)!

Часто доводиться імпровізувати на сцені?

Імпровізація є завжди. На мій погляд, це вже як показник професіоналізму артиста. На сцені бувають різні ситуації: щось не спрацювало, але ти повинен продовжувати виступ! У мене одного разу впав мікрофон і покотився по сцені. Як не намагався його зловити, півкуплета пропустив, звичайно. Але публіка підтримала оплесками. До речі, мікрофон досі подряпаний від цього падіння (смеется. — Прим. ред.). Треба вміти до всіх ситуацій ставиться з гумором, а до себе — з самоіронією.

Які враження від 9 сезону шоу «Х-фактор»?

Приголомшливий сезон! Я дуже задоволений в цьому році — все насичено і різноманітно. Цікаві учасники — відчувалася конкуренція, але водночас вони щасливі та вдячні проекту. Хотілося, щоб люди йшли на «Х-фактор» і сприймали це як великий життєвий урок і фундамент для нових звершень.

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Дивіться відео з неймовірною появою Олега Винника на шостому прямому ефірі!

Video: Олег Винник: «Х-фактор» — фундамент для нових звершень Олег Винник розповів про свою несподівану появу на шостому ефірі, імпровізаціях на сцені і враження від 9 сезону шоу. Читайте докладніше

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