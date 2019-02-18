В съемках нового клипа Олега Винника приняли участие легенды театра и кино

Ко Дню святого Валентина судья «Х-фактор»-9 Олег Винник презентовал поп-рок версию своего хита «Роксолана». А уже сегодня артист сообщил поклонникам о съемках нового видеоклипа на нашумевший хит. Главные роли сыграли Ольга Сумская и Ада Роговцева. Читайте подробнее.

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На прошлой неделе состоялась грандиозная премьера поп-рок версии одного из ранних хитов Олега Винника «Роксолана», одновременно с которой артист анонсировал выход нового клипа на данную композицию. А уже сегодня певец делится первыми подробностями видеоработы.

В съемках видео, режиссером которого выступила Елена Винярская, а автором сценария продюсер Александр Горбенко, приняли участие профессиональные актеры. Среди них – легендарные звезды театра и кино Ольга Сумская и Ада Роговцева.

«Мы очень кропотливо отбирали героев, среди которых есть легенды, артисты с большой буквы. Я счастлив, что нас свела судьба, с уважением отношусь к людям, которые не раздумывая ни минуту согласились поучаствовать в нашей истории», — говорит о новом клипе Олег Винник.

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Одна из величайших актрис современности Ада Роговцева предстанет в видео в привычной для себя роли – матери.

«У нас было очень много кандидатур на эту роль. Но когда передо мной уже лежали фото всех гипотетических актеров, в три часа ночи пришла мысль пригласить Аду Роговцеву. Я почувствовал, что это именно ее персонаж. В 8 утра мы позвонили Аде Николаевне, рассказали идею клипа, и уже к 10 часам она подтвердила свое участие», – рассказал певец.

Отнюдь не случайно появление в клипе Ольги Сумской. Сколько бы раз не экранизировали историю знаменитой украинки в Османской империи, именно Сумскую отождествляют с Роксоланой. Поэтому вопросов не возникло, кто бы мог ее воплотить.

«Я знаю, что Олег давно написал песню о Роксолане. Считаю, что она станет одной из самых любимых у украинцев. Собственно, весь репертуар Винника сегодня поют все. Но данная композиция – особенная. Она глубокая, содержательная, драматическая и поэтому, актуальная, – отмечает актриса. – Я с большим удовольствием приняла участие в съемке. Во-первых, это возможность пообщаться с Олегом на площадке. Мы знакомы очень давно, и не секрет, что я являюсь поклонницей его творчества. То, что он харизматичный, магнетический – знают все. Но также в нем есть драматизм, актерский талант. И в этом клипе, мне кажется, его глубина действительно раскроется».

Премьера видео на песню «Роксолана» состоится 28 февраля в эфире телеканала М1 и на YouTube-канале исполнителя.

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