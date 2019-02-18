У зйомках нового кліпу Олега Винника взяли участь легенди театру і кіно

До Дня святого Валентина суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник презентував поп-рок версію свого хіта «Роксолана». А вже сьогодні артист повідомив шанувальникам про зйомки нового відеокліпу на гучний хіт. Головні ролі зіграли Ольга Сумська та Ада Роговцева. Читайте докладніше.

Більше на тему: Олег Винник готує серію ексклюзивних концертів

Минулого тижня відбулася грандіозна прем’єра поп-рок версії одного з ранніх хітів Олега Винника «Роксолана», одночасно з якою артист анонсував вихід нового кліпу на дану композицію. А вже сьогодні співак ділиться першими подробицями відеороботи.

У зйомках відео, режисером якого виступила Олена Винярська, а автором сценарію продюсер Олександр Горбенко, взяли участь професійні актори. Серед них – легендарні зірки театру і кіно Ольга Сумська та Ада Роговцева.

«Ми дуже ретельно відбирали героїв, серед яких є легенди, артисти з великої літери. Я щасливий, що нас звела доля, з повагою ставлюся до людей, які не роздумуючи ні хвилини погодилися взяти участь в нашій історії», — говорить про новий кліп Олег Винник.

Більше на тему: Олег Винник номінований на YUNA 2019

Одна з найвидатніших актрис сучасності Ада Роговцева постане в відео в звичній для себе ролі — матері.

«У нас було дуже багато кандидатур на цю роль. Але коли переді мною вже лежали фото всіх гіпотетичних акторів, о третій годині ночі прийшла думка запросити Аду Роговцеву. Я відчув, що це саме її персонаж. О 8 ранку ми зателефонували Аді Миколаївні, розповіли ідею кліпу, і вже до 10 години вона підтвердила свою участь», — розповів співак.

Аж ніяк не випадкова поява в кліпі Ольги Сумської. Скільки б раз не екранізували історію знаменитої українки в Османській імперії, саме Сумську ототожнюють з Роксоланою. Тому питань не виникло, хто б міг її втілити.

«Я знаю, що Олег давно написав пісню про Роксолану. Вважаю, що вона стане однією з найулюбленіших в українців. Власне, весь репертуар Винника сьогодні співають всі. Але дана композиція — особлива. Вона глибока, змістовна, драматична і тому, актуальна», — зазначає актриса. — «Я з великим задоволенням взяла участь у зйомці. По-перше, це можливість поспілкуватися з Олегом на майданчику. Ми знайомі дуже давно, і не секрет, що я є прихильницею його творчості. Те, що він харизматичний, магнетичний – знають усі. Але також в ньому є драматизм, акторський талант. І в цьому кліпі, мені здається, його глибина дійсно розкриється».

Прем’єра відео на пісню «Роксолана» відбудеться 28 лютого в ефірі телеканалу М1 і на YouTube-каналі виконавця.

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ