Олег Винник готує серію ексклюзивних концертів

Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник звернеться до жінок України. Артист №1 виконає свої золоті хіти в Одесі, Броварах, Полтаві, Умані, Трускавці та Білій Церкві. Читайте подробиці.

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Концентрація золотих хітів, ефектне світломузичне шоу і тепла атмосфера: Олег Винник дасть серію концертів, присвячених коханню та весні.

Ексклюзивна святкова програма «Для мене ти — золота» — це «звернення до жінки», дорогоцінної половинки кожного чоловіка.

«Можливо, вона не ідеальна, але якою б її не сприймали інші, для цього конкретного чоловіка вона — «золота». Нам всім потрібно навчитися так ставитися до своїх близьких і насамперед до своїх жінок — берегти, любити і просто жити ними», — зазначає артист.

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Міні-тур Олега Винника охопить шість міст України. Виступи співака відбудуться в Трускавці (22.02), Білій Церкві (2.03), Умані (3.03), Одесі (8.03), Полтаві (10.03). Крім того, виконавець анонсував два концерти на Льодовій арені ТРЦ «Термінал» м. Бровари, запланованих на 6 і 7 березня.

Головним сюрпризом ексклюзивної музичної програми стане презентація поп-рок-версії одного з ранніх хітів артиста «Роксолана».

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