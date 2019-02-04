Олег Винник готовит серию эксклюзивных концертов

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник обратится к женщинам Украины. Артист №1 исполнит свои золотые хиты в Одессе, Броварах, Полтаве, Умани, Трускавце и Белой Церкви. Читайте подробности.

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Концентрация золотых хитов, эффектное светомузыкальное шоу и теплая атмосфера: Олег Винник даст серию концертов, посвященных любви и весне.

Эксклюзивная праздничная программа «Для мене ти — золота» — это «обращение к женщине», драгоценной половинке каждого мужчины.

«Возможно, она не идеальна, но какой бы ее ни воспринимали другие, для данного конкретного мужчины она — «золотая». Нам всем нужно научиться так относиться к своим близким и в первую очередь к своим женщинам — беречь, любить и просто жить ими», — отмечает артист.

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Мини-тур Олега Винника охватит шесть городов Украины. Выступления певца состоятся в Трускавце (22.02), Белой Церкви (2.03), Умани (3.03), Одессе (8.03), Полтаве (10.03). Кроме того, исполнитель анонсировал два концерта на Ледовой арене ТРЦ «Терминал» г. Бровары, запланированных на 6 и 7 марта.

Главным сюрпризом эксклюзивной музыкальной программы станет презентация поп-рок-версии одного из ранних хитов артиста «Роксолана».

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