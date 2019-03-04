Ольга Сумская о работе с Олегом Винником: Он понимает меня с полувзгляда

Ольга Сумская, воплотившая в новом клипе образ Роксоланы, поделилась своими впечатлениями от совместной работы с Олегом Винником на съемочной площадке, а также вспомнила историю знакомства с певцом. Читайте подробнее.

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Число просмотров клипа Олега Винника на песню «Роксолана» стремительно растет, а поклонники артиста продолжают оставлять в сети восторженные отзывы, отмечая актуальность тематики видео, проникновенный сюжет и профессионализм игры актеров.

«Эмоции зашкаливают!», « Без слез невозможно смотреть, мурашки по коже», «Очень красивая качественная работа на актуальную, болезненную для украинцев тему, поражает до глубины души», — делятся эмоциями подписчики.

В свою очередь, Ольга Сумская, воплотившая в клипе образ Роксоланы, поделилась своими впечатлениями от совместной работы с Винником на съемочной площадке, а также вспомнила историю знакомства с певцом.

По словам актрисы, ее первая встреча с Олегом состоялась более пяти лет назад в рамках телевизионной программы «Караоке для взрослых», которую Ольга вела вместе с мужем.

«Олег пел на Майдане и неимоверно завел публику. В тот момент я поняла, что у нас появился яркий талантливый певец. Не юный, а зрелый, мужественный, которого как будто бы все ждали. И тогда я сказала, что его ждет большое будущее. Я видела внутренний огонь, желание достичь большего, нежели мечтает рядовой певец. Он хотел постичь все, что видел, победить во многих форматах, и он это сделал», — поделилась воспоминаниями Сумская.

Также артистка поведала подробности съемочного процесса видео на песню «Роксолана».

«Я давно не снималась в клипах, поэтому, когда поступило такое предложение, сразу же все отменила и нашла возможность. Примчалась с другой съемки, где работала 12 часов, отыграла представление, а ночью приехала на площадку к Олегу Виннику. И как будто бы не было этого рабочего дня. Сейчас я окрыленная и вдохновлена», — рассказала Ольга.

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Кроме того, актриса отметила, что ей было комфортно работать в паре с Винником.

«Мы хорошо чувствуем друг друга на площадке. Олег понимает меня с полувзгляда, это очень важно на съемках. О таком партнере много кто мечтает. Думаю, он мог бы стать успешным не только на эстраде, но также прекрасно вписался бы в какую-нибудь комедию или просто романтическую историю любви», — добавила Ольга Сумская.

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