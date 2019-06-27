«Х-фактор»-10: Алан Бадоев придет на главный день рождения года

10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартует уже 14 сентября на телеканале СТБ. В этом году проект отмечает свой день рождения. На празднике соберется рекордное количество звезд. Поздравить шоу придет культовый украинский режиссер Алан Бадоев, которому первому удалось заключить эксклюзивный контракт с Китаем. Читайте подробнее.

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Совсем скоро на телеканале СТБ стартует 10 сезон проекта «Х-фактор». Как мы упоминали ранее, этот сезон станет особенным в истории проекта и соберет на свой день рождения рекордное количество звезд. Поздравить шоу придет и культовый украинский режиссер Алан Бадоев. К слову, Алан первый, кому удалось заключить эксклюзивный контракт с Китаем.

Он стал первым клипмейкером в СНГ, кто, заключив договор межкультурного характера, открыл стране целую индустрию китайского рынка. И тем самым подтвердил статус колыбели музыкального видеопроизводства Восточной Европы.

За последнее время азиатская шоу-бизнес индустрия сделала большой рывок в развитии мировой популярной музыки и находится в активной фазе своего развития. В приоритете больших компаний, представляющих интересы локальных восходящих и суперзвезд, сотрудничество с лучшими креативными агентствами по всему миру с целью максимального увеличения качества и оригинальности своего контента. Украина в лице Бадоева не стала исключением. Согласно условиям контракта, подписанного в середине мая с международной компанией N.E.W.S (International celebrity visual IP marketing company), которая занимается предоставлением менеджмент и маркетинг услуг многим китайским артистам, BADOEV TEAM в течении первого года сотрудничества обязуется разработать и спродюсировать «под ключ» порядка 25 креативных видеопроектов. Реализация подобной коллаборации станет уникальным прецедентом для музыкальной индустрии страны.

«В течении 15 лет я снимаю по всему миру. Работаю с артистами различных жанров музыки, языков и стран. Но особое удовольствие мне доставляет сотрудничество с представителями другой ментальности, музыкантами, которые специально едут в мой родной Киев, чтобы снять себе видео. Это делает меня счастливым», – комментирует Бадоев. – Этот контакт – безусловное начало нового этапа и уровня производства не только для меня, как режиссера, а и для многих компаний-подрядчиков нашей индустрии. Для себя же я по-прежнему ставлю те задачи, что и всегда: предоставить клиенту первоклассный продукт, который будет представлять его музыку не только в Китае, но и во всем мире, так как несколько проектов, над которыми мы сейчас работаем, рассчитаны именно на мировой релиз».

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На данный момент команда Бадоева уже отсняла два видеоклипа для молодого исполнителя – выходца из популярного бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин. Именно с работами от украинского режиссера восходящая поп-звезда начнет карьеру в качестве сольного исполнителя.

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