Судья «Х-фактор» Настя Каменских показала фото со съемок проекта. На странице в Instagram звезда поделилась с поклонниками эффектным образом для нового сезона. Подробнее в материале.

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Известная украинская певица Настя Каменских показала один из образов для нового сезона шоу «Х-фактор». Артистка позирует в красивом облегающем платье, которое подчеркнуло прекрасную фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Поклонники певицы засыпали ее комплиментами, отметив необычайную привлекательность звезды:

«Незаконно быть такой красивой; Богиня; У меня от такой красоты выпал телефон из рук»

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Напомним, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартует уже 14 сентября на телеканале СТБ. В этом году проект отмечает свой день рождения. Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет рекордное количество звезд.

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