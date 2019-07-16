«Кто краше»: Оля Полякова устроила забавный конкурс в сети

Поп-дива украинской сцены и новая судья 10 сезона шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Оля Полякова поделилась на странице в Instagram забавными фотоколлажами, устроив необычный конкурс среди подписчиков. Читайте подробности.

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Известная певица Оля Полякова на странице в социальной сети Instagram поделилась забавными фотоколлажами и устроив среди подписчиков веселый конкурс. На одном из снимков артистка позирует в сексуальном наряде со съемок проекта «Х-фактор» — оранжевой мини-юбке и черном топе. На втором снимке — морковь в подобной позе.

«Итак конкурс! Кто краше?», — подписала снимок Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На этом успешная артистка не остановилась и выложила в сеть второй снимок с Ким Кардашьян, с юмором сравнив их образы:

«Ну ничего своего не придумают! Ну кто краше?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Напомним, с 14 сентября в эфире телеканала СТБ начинается главный День рождения года — 10 сезон грандиозного проекта «Х-фактор»!

Источник фото: социальные сети Оли Поляковой

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