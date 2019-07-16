«Кто краше»: Оля Полякова устроила забавный конкурс в сети
Поп-дива украинской сцены и новая судья 10 сезона шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Оля Полякова поделилась на странице в Instagram забавными фотоколлажами, устроив необычный конкурс среди подписчиков. Читайте подробности.
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Известная певица Оля Полякова на странице в социальной сети Instagram поделилась забавными фотоколлажами и устроив среди подписчиков веселый конкурс. На одном из снимков артистка позирует в сексуальном наряде со съемок проекта «Х-фактор» — оранжевой мини-юбке и черном топе. На втором снимке — морковь в подобной позе.
«Итак конкурс! Кто краше?», — подписала снимок Полякова.
На этом успешная артистка не остановилась и выложила в сеть второй снимок с Ким Кардашьян, с юмором сравнив их образы:
«Ну ничего своего не придумают! Ну кто краше?»
Напомним, с 14 сентября в эфире телеканала СТБ начинается главный День рождения года — 10 сезон грандиозного проекта «Х-фактор»!
Источник фото: социальные сети Оли Поляковой