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«Кто краше»: Оля Полякова влаштувала кумедний конкурс в мережі

16.07.2019

Поп-діва української сцени і нова суддя 10 сезону шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ Оля Полякова поділилася на сторінці в Instagram кумедними фотоколажами, влаштувавши незвичайний конкурс серед підписників. Читайте подробиці. 

Більше на тему: Оля Полякова вразила яскравим образом на зйомках «Х-фактор»

Відома співачка Оля Полякова на сторінці в соціальній мережі Instagram поділилася кумедними фотоколажами і влаштувавши серед підписників веселий конкурс. На одному зі знімків артистка позує в сексуальному вбранні зі зйомок проекту «Х-фактор»  помаранчевій міні-спідниці та чорному топі. На другому знімку морква в подібній позі.

«Итак конкурс! Кто краше?», — підписала знімок Полякова.

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На цьому успішна артистка не зупинилася і виклала в мережу другий знімок з Кім Кардашьян, з гумором порівнявши їх образи:

«Ну ничего своего не придумают! Ну кто краше?»

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Нагадаємо, з 14 вересня в ефірі телеканалу СТБ починається головний День народження року — 10 сезон грандіозного проекту «Х-фактор»!

Джерело фото: соціальні мережі Олі Полякової

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