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Оля Полякова вразила яскравим образом на зйомках «Х-фактор»

27.06.2019

Поп-діва української сцени і нова суддя 10 сезону шоу «Х-фактор» Оля Полякова показала яскравий образ зі зйомок проєкту. І попросила допомоги у підписників в Instagram. Детальніше в матеріалі.

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Одна з найуспішніших українських артисток Оля Полякова не перестає дивувати шанувальників яскравими образами. На цей раз співачка приміряла сріблястий топ кольору металік, що оголює одне плече. Доповнивши цей образ однієї з фірмових корон, прикрашених золотими птахами.

«Не могла определится с фото , может вы поможете? 1?2?3?4? ? И вообще как образ? Для #xfactor. И ещё кто угадает узнает головной , откуда он, тому лайк!», — попросила допомоги Полякова.

оля полякова х фактор

оля полякова х фактор

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оля полякова х фактор

оля полякова х фактор

оля полякова

Не пропустіть головний день народження року — з 14 вересня в ефірі телеканалу СТБ.

Джерело фото: соціальні мережі Олі Полякової

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