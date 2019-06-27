Оля Полякова поразила ярким образом на съемках «Х-фактор»

Поп-дива украинской сцены и новая судья 10 сезона шоу «Х-фактор» Оля Полякова показала яркий образ со съемок проекта. И попросила помощи у подписчиков в Instagram. Подробнее в материале.

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Одна из самых успешных украинских артисток Оля Полякова не перестает удивлять поклонников яркими образами. На этот раз певица примерила серебристый топ цвета металлик, оголяющий одно плечо. Дополнив образ одной из фирменных корон, украшенных золотыми птицами.

«Не могла определится с фото , может вы поможете? 1?2?3?4? ? И вообще как образ? Для #xfactor. И ещё кто угадает узнает головной , откуда он, тому лайк!», — попросила помощи Полякова.

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Источник фото: социальные сети Оли Поляковой

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