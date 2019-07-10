Ігор Кондратюк вийшов на сцену в кокошнику Олі Полякової

День народження легендарного шоу «Х-фактор» продовжує набирати обертів. Звичайно ж, такий захід не може відбутися без Х-судді з багаторічним стажем Ігоря Кондратюка. Телеведучий вийшов на сцену в кокошнику Олі Полякової. Читайте подробиці.

Телеведучий Ігор Кондратюк під час перерви між виступами учасників на кастингу вокального шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ вирішив приміряти кокошник колеги по суддівському столу, поп-діви Олі Полякової.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У соціальних мережах шанувальники проекту бурхливо відреагували на фото Ігоря Васильовича. У такому образі його не очікував побачити ніхто.

«А ему идут золотые оттенки», «Очень круто», «Классно! Ему идет! Очень. Скоро и я на Х-фактор пойду», «Я рада, что Кондратюк вернулся в Жюри», «Найкращий» — коментували користувачі Instagram.

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Оля Полякова теж була приємно здивована вчинком колеги. Співачка оцінила образ зоряного судді і вирішила зробити фото на свій смартфон.

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