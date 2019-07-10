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Игорь Кондратюк вышел на сцену в кокошнике Оли Поляковой

10.07.2019

День рождения легендарного шоу «Х-фактор» продолжает набирать обороты. Конечно же, такое мероприятие не может состояться без Х-судьи с многолетним стажем Игоря Кондратюка. Телеведущий вышел на сцену в кокошнике Оли Поляковой. Читайте подробности. 

Телеведущий Игорь Кондратюк в перерыве между выступлениями участников на кастинге вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ решил примерить кокошник коллеги по судейскому столу, поп-дивы Оли Поляковой.

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В социальных сетях поклонники проекта бурно отреагировали на фото Игоря Васильевича. В таком образе его не ожидал увидеть никто.

«А ему идут золотые оттенки», «Очень круто», «Классно! Ему идет! Очень. Скоро и я на Х-фактор пойду», «Я рада, что Кондратюк вернулся в Жюри», «Найкращий» комментировали пользователи Instagram.

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Оля Полякова тоже была приятно удивлена поступком коллеги. Певица оценила образ звездного судьи и решила сделать фото на свой смартфон.

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