Игорь Кондратюк снова стал судьей «Х-фактора»

На грандиозное празднование 10-го дня рождения «Х-фактора» на СТБ собираются все! Поэтому практически на каждом кастинге шоу участников отбирает новая четверка судей. Конечно же, такое мероприятие не может состояться без Х-судьи с многолетним стажем Игоря Кондратюка. Он вернется на любимое шоу в качестве приглашенного члена жюри и заменит одного из судей.

Больше по теме: «Х-фактор»-10: кто станет новыми судьями

«Я соскучился по «Х-фактору». Мне было очень интересно, как сложится наше общение с новыми членами жюри, потому что судьи «Х-фактора» на этапе кастингов – это команда, которая работает на интуиции чаще, чем на слуху, чем на созерцании артиста. Но, думаю, мы сработались. Я немного переживал, стоит второй раз заходить в одну и ту же реку, и четыре года назад было лучше. Но этого не произошло, здесь все замечательно. Уже увидел нескольких участников, которые мне очень понравились и запомнились», — поделился Игорь Кондратюк.

Продюсер вместе с остальными членами жюри выберет самых талантливых участников 10 сезона «Х-фактора». У него также будет «право вето», то есть возможность отправить участника в тренировочный лагерь, несмотря на вердикты остальных членов жюри. Воспользуется ли он этим и как отреагировали на возвращение Игоря Васильевича его коллеги — узнаем уже этой осенью!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ