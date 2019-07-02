Ігор Кондратюк знову став суддею «Х-фактора»

На грандіозне святкування 10-го дня народження «Х-фактора» на СТБ збираються всі! Тому практично на кожному кастингу шоу учасників відбирає нова четвірка суддів. Звичайно ж, такий захід не може відбутися без Х-судді з багаторічним стажем Ігоря Кондратюка. Він повернеться на улюблене шоу в якості запрошеного члена журі і замінить одного з суддів.

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«Я скучив за «Х-фактором». Мені було дуже цікаво, як складеться наше спілкування з новими членами журі, тому що судді «Х-фактору» на етапі кастингів – це команда, яка працює на інтуїції частіше, ніж на слуху, ніж на спогляданні артиста. Але, думаю, ми спрацювалися. Я трохи переживав, чи варто вдруге заходити в одну й ту саму річку, і чотири роки тому було краще. Але цього не сталося, тут все чудово. Вже побачив кількох учасників, які мені дуже сподобалися і запам’яталися», — поділився Ігор Кондратюк.

Продюсер разом з іншими членами журі обере найталановитіших учасників 10 сезону «Х-фактора». У нього також буде «право вето», тобто можливість відправити учасника до тренувального табору, незважаючи на вердикти інших членів журі. Чи скористається він цим, і як відреагували на повернення Ігоря Васильовича його колеги — дізнаємося вже цієї осені!

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