Вже оголошено дату старту найкращого вокального шоу країни «Х-фактор». Також відомо, хто стане новими членами журі в 10 сезоні. У проекті «Х-фактор»-10 відбулися зміни в суддівському складі, а також оголошено новог оведучого. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.

Отже, в 10 сезоні найкращого вокального шоу країни крісла журі займуть: Андрій Данилко, Настя Каменських, Оля Полякова та Алессандро Сафіна.

Склад суддів «Х-фактор» поповнили два нових зіркових тренери — поп-діва української сцени, найгастролююча співачка вітчизняного шоу-бізнесу Оля Полякова та італійський оперний і естрадний співак Алессандро Сафіна. Також цього року суддівські крісла знову займуть всенародні улюбленці — Андрій Данилко й Настя Каменських.

Такий склад суддів зможе блискуче реалізувати те, що робить проект вже багато років — розгледіти той самий «Х-фактор» в людях з народу, незалежно від того, є у них музична освіта чи ні. Неймовірна суддівська четвірка точно знайде народні таланти, за якими із захопленням буде стежити вся країна!

Новою ведучою найкращого вокального шоу країни буде талановита актриса, телеведуча і сценарист Даша Трегубова.

У структурі шоу відбудуться зміни: замість 10 епізодів кастингу буде 8, а також 3 епізоди з тренувального табору. Прямих ефірів буде 5, а не звичних 6.

Також оголошено дату старту «Х-фактор»-10. Уже 14 вересня ви зможете насолодитися улюбленим талант-шоу на телеканалі СТБ.

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