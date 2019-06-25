Уже объявлена дата старта лучшего вокального шоу страны «Х-фактор». Также известно, кто станет новыми членами жюри в 10 сезоне. В проекте «Х-фактор»-10 произошли изменения в судейском составе, а также объявлен новый ведущий. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Итак, в 10 сезоне лучшего вокального шоу страны кресла жюри займут: Андрей Данилко, Настя Каменских, Оля Полякова и Алессандро Сафина.

Состав судей «Х-фактор» пополнили два новых звездных тренера — поп-дива украинской сцены, самая гастролирующая певица отечественного шоу-бизнеса Оля Полякова и итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина. Также в этом году судейские кресла снова займут всенародные любимцы —Андрей Данилко и Настя Каменских.

Такой состав судей сможет блестяще реализовать то, что делает проект уже много лет — рассмотреть тот самый «Х-фактор» в людях из народа, не зависимо от того, есть у них музыкальное образование или нет. Невероятная судейская четверка точно найдет народные таланты, за которыми с восторгом будет следить вся страна!

Новой ведущей лучшего вокального шоу страны ведущей будет талантливая актриса, телеведущая и сценарист Даша Трегубова.

В структуре шоу произойдут изменения: вместо 10 эпизодов кастинга будет 8, а также 3 эпизода из тренировочного лагеря. Прямых эфиров будет 5, а не привычных 6.

Также объявлена дата старта «Х-фактор»-10. Уже 14 сентября вы сможете насладиться любимым талант-шоу на телеканале СТБ.

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